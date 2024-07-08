На Питрау в Мамадышском районе ожидается не менее 50 тыс. гостей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На республиканском празднике культуры кряшен «Питрау» 13 июля в этом году ожидается не менее 50 тыс. гостей. Столь большому количеству посетителей будет благоприятствовать и хорошая погода в Мамадышском районе. Для всех желающих в деревню Зюри на поляну Тырлау будет организован трансфер. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района Степан Спиридонов.

По словам спикера, традиционно праздник начнется с конных скачек «Чаптар». Также в этом году будут представлены колесницы.

На празднике для гостей будут организованы Зюрейская ярмарка «Тырлау», хоровод «Тугяряк уен», детская площадка «Айбагыр», игры на майдане «Питрау уеннары», игры на воде «Ылыяда уен», кряшенские подворья «Туганайлар», площадка Республиканского фестиваля кряшенского этнического искусства «Питрау түгәрәк уены», фотовыставка «Гасырларда безнең җөзебез», поляна знакомств «Димче», площадки «Дары природы „Алан“», «Песни Родника „Тяпи“», «Кряшенские угощения „Тябикмяк“», игры у костра «Арулану учагы».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Концертная часть пройдет на большой сцене «Питрау жыруы», для молодежи будет организована этнодискотека на площадке «Жяшляр жыены». Юные хранительницы этнической культуры примут участие в конкурсе красоты и таланта «Кряшен чибяре», где покажут своё мастерство в исполнении народных песен, танцев, поделятся своими знаниями традиций и истории своего народа.

Также в мероприятии примут участие известные кряшенские артисты Георгий Ибушев, Галина Казанцева, Лена Бичарина, Вадим Захаров, Марина Карпова, Римма Никитина и другие.

В общей сложности на празднике будут задействованы более 10 площадок, в том числе и новая для народных игр и состязаний «Питрау уеннары».

«Народные игры ранее проводились на Майдане — там, где проходила национальная борьба и другие силовые игры. В этом году их решили отделить, нам показалось, что так будет интереснее. Народные виды игр будут проводиться и на реке. Немного будет изменен уголок свахи — более детально будет показана традиционная культура в сторону язычества, потому что корни всех народов, в том числе кряшен, идут от язычества», — рассказал о новшествах праздника Спиридонов.

Некоторые изменения зритель увидит и в национальной борьбе. Будет увеличено количество весовых категорий среди юношей, судьи будут более бдительны.

«Если судьи увидят, что один борец подыгрывает другому, то поединок может быть аннулирован», — рассказал спикер.

Призовой фонд Спиридонов раскрывать не стал.

«Призовой фонд очень хороший, но я хочу оставить его в тайне, чтобы борцы заранее не начинали планировать, кто в этом году станет главным», — лишь сказал он.

Завершится Питрау праздничным фейерверком, который прогремит в полночь.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Праздник Питрау всегда разный, не стоит на месте, развивается. Каждый год праздник удивляет, режиссёрская группа находит что-то новое. Он стал брендом Татарстана. Это один из самых ярких традиционных праздников народов, проживающих на территории республики. Сюда гости едут целый день, вечер и ночь», — добавил замминистра культуры республики Дамир Натфуллин.

Традиционно в кряшенской культуре Питрау отмечается 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, по завершении Петровского поста. В этот день девушки и юноши отправлялись в лес, собирали полевые цветы и травы, а после украшали ими горницу, ворота и заборы. Согласно народным поверьям, приготовленные настои из цветов и трав исцеляют от всех болезней и недугов. Во время праздника молодые люди выбирали себе невест. Считалось, что браки, заключенные в это время, бывают очень крепкими.

Праздник Питрау входит в государственную программу Татарстана «Сохранение идентичности татарского народа» и проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и первого Президента Республики Татарстан, Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева. Питрау завершает череду праздников традиционной культуры народов республики, проводимых под эгидой Ассамблеи народов Татарстана.

Ранее исполком Мамадышского района озвучил бюджет праздника Питрау, о чем сообщал «Татар-информ».