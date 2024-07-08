Исполком Мамадышского района озвучил бюджет праздника Питрау

XXVI Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» в этом году обойдется в 10 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Отдела культуры исполкома Мамадышского района Степан Спиридонов, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

«Питрау — это самый большой праздник с самым большим количеством участников. Он проводится при поддержке Раиса республики, потом присоединяются благотворители и спонсоры», — рассказал спикер.

Праздник пройдет 13 июля на поляне «Тырлау» села Зюри Мамадышского района. Программа праздника стартует в 16 часов. Открытие Жиена Питрау запланировано на 18 часов. В этом году запланировано выступление более 500 представителей фольклорных коллективов и эстрадных звезд.

Праздник «Питрау» является завершающим в череде праздников традиционной культуры народов республики, проводимых под эгидой Ассамблеи народов Татарстана.

Мероприятия проводятся в рамках Года семьи и соответствуют целям и задачам национальных проектов «Культура» и «Демография». Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.