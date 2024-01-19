Минниханов о коммунальных сетях: Нужно посмотреть, где у нас еще есть узкие места

Во время погодных катаклизмов в Татарстане должны быть обеспечены не только своевременная уборка и вывоз снега, но и бесперебойная работа систем электро-, газо- и теплоснабжения. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В связи с этим Рустам Минниханов напомнил, что на фоне непогоды в ряде городов и районов Татарстана произошли аварии на коммунальных сетях.

В частности, в Лениногорском районе прорыв в сетях привел к нарушению режима теплоснабжения девяти многоквартирных домов и объектов образования. Кроме того, сегодня авария случилась на теплопроводе Пестречинской центральной районной больницы. В Чистополе на протяжении трех дней происходили аварийные отключения воды.

«Надо по Чистополю принять решение, разобраться с этим недобросовестным собственником. В целом нужно посмотреть, где у нас еще есть узкие места, и быстро принимать необходимые решения», — резюмировал Раис Татарстана.

Ранее Рустам Минниханов поручил перевести водоснабжение Чистополя в госуправление после аварии, произошедшей 17 января.