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Минстрой: Объекты теплоснабжения в Чистополе обеспечены запасом воды для подпитки систем
На данный момент организована работа по определению характера аварии, повлекшей проблемы с водоснабжением Чистополя, и для понимания того, сколько времени потребуется на ее устранение. Об этом первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сказал на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
«Вопросов с теплоснабжением не возникало. Источники теплоснабжения обеспечены запасом воды для подпитки систем теплоснабжения. Восток-Энерго на своей территории имеет свою скважину, от которой горячая вода поступает населению», – рассказал Фролов.
Замминистра также пояснил, что сегодня в учебных заведениях города был объявлен короткий день, а в детские сады организован подвоз воды.
«Ситуацию держим на контроле», – заключил Фролов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов поручил перевести водоснабжение Чистополя в госуправление после аварии.
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