Минстрой: Объекты теплоснабжения в Чистополе обеспечены запасом воды для подпитки систем

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

На данный момент организована работа по определению характера аварии, повлекшей проблемы с водоснабжением Чистополя, и для понимания того, сколько времени потребуется на ее устранение. Об этом первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сказал на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Вопросов с теплоснабжением не возникало. Источники теплоснабжения обеспечены запасом воды для подпитки систем теплоснабжения. Восток-Энерго на своей территории имеет свою скважину, от которой горячая вода поступает населению», – рассказал Фролов.

Замминистра также пояснил, что сегодня в учебных заведениях города был объявлен короткий день, а в детские сады организован подвоз воды.

«Ситуацию держим на контроле», – заключил Фролов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов поручил перевести водоснабжение Чистополя в госуправление после аварии.