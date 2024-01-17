Минниханов поручил перевести водоснабжение Чистополя в госуправление после аварии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов оповещен о проблемах с водоснабжением Чистополя. О принятых мерах рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Так, Минниханов поручил Кабмину РТ и руководству района организовать подвоз воды и внести предложения по переходу водоснабжения города из частных рук в госуправление. Принятые меры позволят обеспечить бесперебойную работу сетей.

«Раис республики поручил правительству и руководству муниципалитета организовать подвоз воды для людей. Кроме того, параллельно с устранением аварии и её последствий провести анализ и внести предложения по переходу водоснабжения города из частных рук в государственное управление для обеспечения бесперебойной работы», – говорится в сообщении.

Сегодня глава района Дмитрий Иванов сообщил в соцсетях об аварии, произошедшей на центральной магистрали Чистополя. Из-за нее без воды остались жители районов «Мебельная», «Водники», «Центр», «ГАРО», «18 магазин», «ЧЧЗ», «Дом медиков» и частично «Кулясова», «Кирпичка». Восстановление водоснабжения планируется до 18.00.