Минниханов поделился фотографиями вечернего Болгара

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками фотографиями вечернего Болгара. Снимки появились в телеграм-канале руководителя РТ.

«Наш красивый Болгар! Ис киткеч матур!» — подписал он фотографии.



Напомним, что сегодня Минниханов провел рабочую поездку по нескольким районам Татарстана. Так, он оценил ход уборочной в Алексеевском, Нурлатском и Алькеевском районах, осмотрел ряд производств и пообщался с тружениками села.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ