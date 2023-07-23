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Минниханов поделился фотографиями вечернего Болгара
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками фотографиями вечернего Болгара. Снимки появились в телеграм-канале руководителя РТ.
«Наш красивый Болгар! Ис киткеч матур!» — подписал он фотографии.
Напомним, что сегодня Минниханов провел рабочую поездку по нескольким районам Татарстана. Так, он оценил ход уборочной в Алексеевском, Нурлатском и Алькеевском районах, осмотрел ряд производств и пообщался с тружениками села.
Фото: телеграм-канал Раиса РТ
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