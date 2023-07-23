news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 23 июля 2023 20:35

Минниханов поделился фотографиями вечернего Болгара

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Минниханов поделился фотографиями вечернего Болгара

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками фотографиями вечернего Болгара. Снимки появились в телеграм-канале руководителя РТ.

«Наш красивый Болгар! Ис киткеч матур!» — подписал он фотографии.


Напомним, что сегодня Минниханов провел рабочую поездку по нескольким районам Татарстана. Так, он оценил ход уборочной в Алексеевском, Нурлатском и Алькеевском районах, осмотрел ряд производств и пообщался с тружениками села.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

#Рустам Минниханов #Болгар
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное