Минниханов посетил цеха по производству сгущенки и осмотрел поля в Алькеевском районе

Третьим районом Татарстана, который посетил сегодня Раис РТ Рустам Минниханов, стал Алькеевский. Руководитель республики встретился с аграриями, инвесторами, главами поселений, оценил ход уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Раиса республики.

После осмотра полей он побывал в цехе по производству сгущенного молока ООО «Хузангаевское», открытом в апреле 2023 года. За три месяца работы здесь выпущено уже 123 тонны продукции.

Вслед за этим Минниханов провел встречу с руководителями хозяйств, инвесторами, механизаторами и главами поселений. Как рассказал глава района Александр Никошин, уборочные работы завершены на территории 6,5 тыс. га со средней урожайностью 30 центнеров с гектара.

Также обсуждались ситуация со снижением поголовья в крестьянско-фермерских хозяйствах, организация горячего питания для школьников, наличие мест в детсадах и другие вопросы. Отдельной темой беседы стала поддержка участников спецоперации, вернувшихся в родной район на время отпуска. Рустам Минниханов выразил благодарность за поддержку бойцов и их семей.

В заключение он отметил, что, несмотря на непростой год, все программы, реализуемые на селе, будут выполнены. «Все программы, которые в республике есть, будут реализованы несмотря ни на что. Спасибо вам за труд. Страна она на вас держится, на тружениках села», — заявил руководитель Татарстана.

Напомним, что в феврале этого года Президент России Владимир Путин поручил ввести двухнедельные отпуска для военных, участвующих в спецоперации. Отпуска предоставляются раз в полгода и не учитывают время, потраченное на дорогу.

Фото: пресс-служба Раиса РТ