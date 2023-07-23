Минниханов обсудил уборку полей и поддержку военных-отпускников в Нурлатском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе поездки по районам Татарстана побывал в Нурлатском районе. Здесь он осмотрел поля, встретился с руководителями хозяйств и главами поселений. Его сопровождал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Глава муниципалитета Дамир Ишкинеев рассказал, что за время уборочной в районе обмолочено 3 тыс. га площадей, урожайность составляет 36 центнеров. Заготовка фуража в том числе ведется за счет соседних субъектов.

Рустам Минниханов отметил, что необходимо активировать работу по поголовью, обеспечить необходимые корма для подсобных хозяйств.

Помимо этого, подчеркнул Раис Татарстана, важно уделить внимание поддержке военных, приехавших домой в отпуск. «Отпускники прибыли, необходимо дать возможность семьям побыть вместе, своевременно оказывать всю необходимую помощь», — заметил он.

Также во время визита в район Минниханов осмотрел строящуюся станцию водоподготовки, футбольный манеж, сданный в прошлом году. Объект был возведен по национальному проекту «Спорт — норма жизни».

В завершение руководитель Татарстана побывал во дворце спорта «Тулпар». Здесь созданы все условия для игры в волейбол, баскетбол, работают тренажерный и борцовский залы, а также два бассейна. В центре занимаются 547 детей.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана