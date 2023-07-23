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«Год непростой»: Минниханов оценил ход уборочной в районах и встретился с механизаторами
Раис Татарстана Рустам Минниханов проверил ход уборочных работ в нескольких районах республики. Облет полей начался с Алексеевского района, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Рустам Минниханов осмотрел зерновой терминал в селе Саконы. Объект начал работать в этом году — в июне отправлена первая партия зерна. Его мощность по перевалке составляет 300 тыс. тонн в год, сюда свозится зерно со всего Закамья. Ожидается, что приемка и отгрузка зерновых здесь будет вестись круглый год. Зимой к работе подключат автовозы, а летом еще и судовой ход. В 2024 году планируется ввести вторую очередь.
После Раис Татарстана посетил село Куркуль, где состоялась встреча с механизаторами. Обсуждалась уборочная кампания. «Год сложный, но тем не менее запланированные объекты все будем реализовывать», — заверил Рустам Минниханов.
По его словам, год оказался непростым для сельскохозяйственной отрасли. В этих условиях, подчеркнул руководитель РТ, очень важно сохранить поголовье скота.
Напомним, ранее Рустам Минниханов поделился с подписчиками фотографиями полей, сделанными с высоты птичьего полета.
Фото, видео: пресс-служба Раиса РТ
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