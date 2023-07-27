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Экономика 27 июля 2023 15:27

Минниханов поделился фотографиями с форума «Россия — Африка»

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Минниханов поделился фотографиями с форума «Россия — Африка»
Фото: t.me/rustamminnikhanov/1016

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале фотографиями со второго международного саммита «Россия – Африка», отметив, что сегодня прошли ряд встреч.

«Потенциал сотрудничества огромен – энергетика, машиностроение, IT, медицина, агропром. Выходим на качественно новый уровень взаимовыгодного партнерства!» – написал руководитель республики.

Сегодня он провел встречу с Премьер-министром Мавритании Мохаммедом Ульд Билалом, а также с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» будет проходить в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В этом году в Россию прибыли представители 17 африканских стран. В саммите также принимает участие татарстанская делегация во главе с Раисом РТ.

#Рустам Минниханов
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