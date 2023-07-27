Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поделился фотографиями с форума «Россия — Африка»
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале фотографиями со второго международного саммита «Россия – Африка», отметив, что сегодня прошли ряд встреч.
«Потенциал сотрудничества огромен – энергетика, машиностроение, IT, медицина, агропром. Выходим на качественно новый уровень взаимовыгодного партнерства!» – написал руководитель республики.
Сегодня он провел встречу с Премьер-министром Мавритании Мохаммедом Ульд Билалом, а также с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» будет проходить в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В этом году в Россию прибыли представители 17 африканских стран. В саммите также принимает участие татарстанская делегация во главе с Раисом РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»