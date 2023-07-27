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Минниханов прибыл в Санкт-Петербург на форум «Россия – Африка»
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принимает участие в экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка». С этой целью руководитель республики уже прибыл в Санкт-Петербург. Мероприяие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
Минниханов планирует провести встречи и переговоры с представителями официальных делегаций и деловых кругов, а также принять участие в пленарном заседании форума, сообщает его пресс-служба.
Напомним, форум будет проходить в течение двух дней – сегодня и завтра. Участие в нем подтвердили представители 49 стран из 54 государств Африканского континента, в том числе 17 глав государств, пять вице-президентов и пять глав правительств и парламентов. Одним из гостей форума станет Президент Сенегала Маки Салл, который, приехав в Россию, побывал в Татарстане с двухдневным рабочим визитом.
В Кремле накануне подчеркивали, что количество участников саммита сократилось в связи с рабочими планами глав государств, а также из-за давления стран Запада через их диппредставительства в африканских странах. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал о подготовке Президента Владимира Путина к мероприятиям форума.
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