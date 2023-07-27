Минниханов: Санкт-Петербург для нас — большой рынок сбыта

Фото: rais.tatarstan.ru

У Татарстана и Санкт-Петербурга налажено взаимовыгодное сотрудничество в торговле, культурной и научной сферах. Республика во всех вопросах находит полную поддержку и понимание от петербургских коллег, заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

Мероприятие прошло на полях экономического и гуманитарного форума в рамках саммита «Россия — Африка». Стороны обсудили вопросы укрепления межрегиональных связей, растущее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Так, отметил Рустам Минниханов, многие татарстанские студенты выбирают Санкт-Петербург в качестве места учебы, а ребята из северной столицы обучаются в вузах Казани. Действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, подписано Соглашение между законодательными органами, у Татарстана есть представительство в Санкт-Петербурге, регионы связывают прямые авиарейсы.

«Санкт-Петербург для нас — это большой рынок сбыта, и в то же время Татарстан также интересен для товаропроизводителей вашего города», — заметил Раис РТ.

Он напомнил, что в Санкт-Петербурге проживают около 20 тыс. татар, действуют татарские общественные организации.

В заключение Рустам Минниханов пожелал Александру Беглову успешной работы на форуме.