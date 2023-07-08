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Минниханов поделился фото с прогулки с Акдусом
Раис Татарстан Рустам Минниханов вновь поделился с подписчиками фотографией алабая Акдуса. Снимок он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Кыздыра (жарко)», – подписал он фотографию, на которой пес лежит на дорожке.
Напомним, Акдуса щенком Раису Татарстана подарил бывший Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Напомним, по прогнозам 8 июля в Татарстане оказалось самым знойным днем за последнее время. По данным метеостанций, температура воздуха по республике сейчас колеблется от 29,5 до 33,5 градуса. Однако, как обещают синоптики, сегодня днем и вечером пройдут грозы. Во вторник же, предварительно, в регион придут долгожданное похолодание и дожди.
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