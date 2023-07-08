Переведенцев: Жителей Татарстана ждет самый знойный за последнее время день

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Суббота, 8 июля, в Татарстане окажется самым знойным днем за последнее время. Об этом предупредил профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

По словам исследователя, в пятидневку с 8 по 12 июля среднесуточная температура на территории республики превысит климатическую норму (примерно равняющуюся +20,5 градуса) на 4-5 градусов. А «среднесуточная температура субботы и вовсе составит порядка +27 градусов», пояснил он.

Вместе с тем, подчеркнул Переведенцев, температурных рекордов в регионе не ожидается. В связи с этим он напомнил, что по данным метеостанции КФУ 7 июля 1911 года температура в Казани достигла +36,2 градуса.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, сегодня в Татарстане сохранится переменная облачность без существенных осадков. Южный и юго-западный ветер силой от 3 до 8 м/с в светлое время суток местами (но не в столице республики) будет усиливаться порывами до 12 м/с.

Ночью температура воздуха по региону составила от 11 градусов выше нуля (по данным метеостанции Азнакаево на 3.20) до 20,5 градуса (по данным метеостанции Казань-Опорная на 3.10). Днем воздух прогреется до 30–35 градусов тепла (в Казани — до +32, +34 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал о долгожданном похолодании, надвигающемся на Татарстан.