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Общество 8 июля 2023 14:50

Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе с сильным ветром этим вечером

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Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе с сильным ветром этим вечером
фото: © архив «Татар-информ»

Днем и вечером на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. На республику надвигается гроза, предупреждает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, погода изменится уже в ближайший час. Местами гроза будет сопровождаться усилениями ветра до 15–18 м/с.

Ранее профессор КФУ заявил, что 8 июля станет в Татарстане самым знойным днем за последнее время.

#прогноз погоды #гроза #сильный ветер
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