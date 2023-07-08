Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе с сильным ветром этим вечером

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Днем и вечером на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. На республику надвигается гроза, предупреждает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, погода изменится уже в ближайший час. Местами гроза будет сопровождаться усилениями ветра до 15–18 м/с.

Ранее профессор КФУ заявил, что 8 июля станет в Татарстане самым знойным днем за последнее время.