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Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе с сильным ветром этим вечером
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фото: © архив «Татар-информ»
Днем и вечером на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. На республику надвигается гроза, предупреждает Гидрометцентр РТ.
По данным синоптиков, погода изменится уже в ближайший час. Местами гроза будет сопровождаться усилениями ветра до 15–18 м/с.
Ранее профессор КФУ заявил, что 8 июля станет в Татарстане самым знойным днем за последнее время.
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