Профессор КФУ рассказал о долгожданном похолодании, надвигающемся на Татарстан

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Во вторник, 11 июля, атлантический циклон принесет в Татарстан долгожданное похолодание и осадки. Об этом рассказал профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

По словам исследователя, установившаяся в республике аномальная жара обусловлена тем, что она оказалась на гребне обширного антициклона, центр которого находится в районе столицы Чехии Праги.

«Огромным антициклоном охвачена Западная Европа и практически вся европейская часть России, но больше всего достается Поволжью. Этот антициклон приносит много солнца, радиации, почвенную засуху. Блокирующий антициклон обеспечивает температуру значительно выше климатической нормы», — констатировал Переведенцев.

Однако циклон, идущий с Атлантического океана, сможет отодвинуть обширный антициклон на восток. По данным Гидрометцентра РФ, температурный фон понизится до 20 градусов тепла днем и до 14–16 градусов выше нуля ночью. Кроме того, вероятны дожди.

Метеоролог допустил, что в результате в Татарстане установится температура даже несколько ниже климатической нормы. Но похолодание продлится недолго, так как «прогрев достаточно сильный». «Всё равно июльская жара возьмет свое», — заверил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жара в Татарстане к понедельнику, 10 июля, усилится до 36 градусов.