Минниханов поддержал появление в ТОР Челнов двух новых резидентов

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Производители спортивной техники и бортовых платформ для грузовиков станут новыми резидентами ТОР «Набережные Челны». Инвестиционный совет Татарстана, заседание которого провел Раис РТ Рустам Минниханов, одобрил проекты ООО «Альфа Моторс» и ООО ТК «БарсАвто», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Компания «Альфа Моторс» представила проект по строительству заводу по производству техники для активного отдыха и спорта «Альфа». Планируется, что он будет производить электроснегоходы, внедорожные байки, спортивные автомобили, детские багги и другую технику.

В свою очередь ТК «БарсАвто» презентовала идею по производству бортовых платформ для грузовых автомобилей. Их можно будет использовать для таких машин, как МАЗ, «Урал», Hawo, SITRAK, Izuz, DONGFENG, JAC и КамАЗ.

Предполагается, что в случае реализации инициативы отечественные производители грузового автотранспорта смогут локализовать деятельность, снизить долю используемых импортных комплектующих и риски от использования иностранных решений.

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