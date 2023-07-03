Основную долю резидентов ТОР «Набережные Челны» составляют местные компании

Статус моногорода России Набережные Челны получил 7 лет назад, он стал участником специальной федеральной программы «Территории опережающего развития» (ТОР). За этот период статус резидента получили 43 предприятия. Об этом доложила сегодня на деловом понедельнике начальник отдела по развитию территории опережающего развития Алия Бикташева.

По словам докладчика, основную долю составляют челнинские компании — 29, все остальные 33% – российские и иностранные организации.

«Это говорит о том, что режим ТОР создан не столько для внешних резидентов, сколько для местных предприятий малого и среднего бизнеса», — подчеркнула Алия Бикташева.

Рост капитальных вложений вырос в 3,5 раза, а количество новых рабочих мест — в 4,5 раза. Всего за все время в экономику города инвестировано 29,4 млрд рублей, создано более 8 тыс. новых рабочих мест.

Совокупная выручка резидентов за семь лет составила 241,4 млрд рублей, а это 84% в общем объеме выручки резидентов ТОР Республики Татарстан.

По анализу отгруженной продукции компаний видно, что среди участников программы преобладают предприятия в сфере производства стройматериалов и металлообработки, а также относительно новый вид отраслевого производства для Набережных Челнов — выпуск сложной бытовой техники, этот сегмент отмечен с положительной динамикой роста.

В прошлом году список участников ТОР пополнился 6 новыми компаниями, 5 из которых уже функционируют — это производство металлоконструкций и легковозводимых модульных конструкций, алюминиевых опор освещения, брусчатки и изделий из пенополистирола. Ещё один резидент по производству газобетона ведет пуско-наладочные работы и планирует запуск в конце текущего года.

Весной нынешнего года был зарегистрирован еще один новый резидент — завод металлических изделий «Кветтор», основное направление деятельности — производство комплектующих для бытовой техники. Сейчас на площадке предприятия осуществляется монтаж оборудования. Запуск планируется в 3-м квартале этого года.

Как сообщил докладчик, благодаря данному режиму сегодня Набережные Челны не только родина грузовых автомобилей «КАМАЗ», но еще и центр производства высокотехнологичной бытовой техники, спортивных товаров, пищевой продукции, сельскохозяйственной техники, строительных материалов, трубной продукции и многого другого.

К слову, для получения статуса резидента необходимо инвестировать в свой проект не менее 20 млн рублей и создать не менее 15 рабочих мест.

Комментируя доклад, глава города Наиль Магдеев еще раз обратил внимание на большую долю местного бизнеса в общем списке предприятий-резидентов.

«Это ответ на вопрос, кто является резидентом ТОСЭР и какие возможности есть, прежде всего, для челнинского бизнеса. Территория ТОР в первую очередь помогает челнинскому бизнесу. Тем, кто не ленится, кто давным-давно встал с дивана. Вы знаете, лентяев я не люблю. Многие уже воспользовались льготными условиями ведения бизнеса в Набережных Челнах. Статус будет завершен через четыре года, и эти возможности будут упущены», — резюмировал градоначальник.