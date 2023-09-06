В Альметьевске появится киноконцертный зал за 12,7 млрд рублей

ПАО «Татнефть» планирует построить в Альметьевске киноконцертный зал на 1,1 тыс. человек. Инвестиции в проект составят 12,7 млрд рублей, сообщил заместитель генерального директора компании Николай Глазков на заседании Инвестиционного совета Татарстана.

По его словам, концертный зал будет одним из лучших в мире по своей акустике. Пространство можно будет трансформировать практически для любых музыкальных мероприятий, а одной из главных особенностей станет установленный там орган, который будет виден с улицы благодаря панорамным окнам.

«Здесь можно будет проводить практически любые мероприятия. Сцена и оркестровая яма трансформируются, и получается ровная площадка для любого события. Самое главное, что зал акустически доступен для любой музыки», — отметил Глазков.

Помимо концертного зала, в этом же здании расположатся два кинозала на 50 мест каждый, а также ресторан на 100 гостей и открытые площадки для выставочных мероприятий.

Кроме того, Глазков уточнил, что здание разместится перед Дворцом культуры «Нефтьче».