Раису Татарстана Рустаму Минниханову исполнилось 67 лет

Фото: пресс-служба Раиса РТ

67 лет исполнилось сегодня Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Он успешно руководит республикой с 2010 года. С начала в должности Президента региона, с 2023 года в должности Раиса РТ.

Минниханов уроженец села Новый Арыш Рыбно-Слободского района. Выпускник Казанского сельскохозяйственного института (сейчас КГАУ) и Заочного института советской торговли, доктор экономических наук.

Трудовую деятельность будущий руководитель Татарстана начал в 1978 году с должности инженера-диагностика Сабинского районного объединения «Сельхозтехника». С 1985 по 1990 год работал в Арском районе. Занимал должности председателя правления райпо, председателя райисполкома, замглавы районной администрации

В 1993-1996 годы Рустам Минниханов руководил администрацией Высокогорского района. Затем возглавил министерство финансов Татарстана. С 1998 по 2010 годы занимал пост премьер-министра республики.

Одним из первых Раиса РТ поздравил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. В своем обращении он пожелал Минниханову крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе на благо республики и страны. Редакция издания «Татар-информ» присоединяется к словам политика и поздравляет Рустама Минниханова с днем рождения!