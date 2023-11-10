Минниханов поблагодарил татарстанцев за отзывчивость и помощь жителям Газы

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил за отзывчивость жителей республики, принявших участие в сборе гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Напомним, что сегодня из Татарстана отправился спецборт МЧС России с 25 тоннами предметов первой необходимости и продуктов для пострадавших мирных жителей анклава. Воздушный мост по доставке гуманитарной помощи из российских регионов организован по распоряжению Президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

«Спасибо татарстанцам за отзывчивость! С первого дня объявления сбора помощи люди семьями несли предметы первой необходимости, продукты. Спасибо министру МЧС за содействие и организацию спецборта», — говорится в сообщении.

В заключение он поблагодарил участников сбора на татарском языке и выразил обеспокоенность судьбой детей, которые находятся в тяжелом положении.

Сбор гуманитарной помощи для жителей сектора Газа стартовал в Татарстане 3 ноября. За несколько дней жители собрали более 30 млн рублей, что позволило фонду «Закят» ДУМ РТ приобрести на эти средства 20 тонн продуктов. Еще 500 килограммов продуктов и предметов первой необходимости принесли в пункты сбора сами татарстанцы.

Активное участие в сборе груза гуманитарной помощи приняли Духовное управление мусульман Татарстана, республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» и благотворительный фонд «Закят». Собранные товары будут переправлены прямым рейсом в Египет, где их передадут организации «Красный полумесяц».

Владимир Путин Президент РФ счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства. Позднее глава государства заявил о попытке использовать конфликт на Ближнем Востоке для раскола российского общества, имея в виду беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov