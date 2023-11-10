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Минниханов поблагодарил татарстанцев за отзывчивость и помощь жителям Газы
Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил за отзывчивость жителей республики, принявших участие в сборе гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Напомним, что сегодня из Татарстана отправился спецборт МЧС России с 25 тоннами предметов первой необходимости и продуктов для пострадавших мирных жителей анклава. Воздушный мост по доставке гуманитарной помощи из российских регионов организован по распоряжению Президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.
«Спасибо татарстанцам за отзывчивость! С первого дня объявления сбора помощи люди семьями несли предметы первой необходимости, продукты. Спасибо министру МЧС за содействие и организацию спецборта», — говорится в сообщении.
В заключение он поблагодарил участников сбора на татарском языке и выразил обеспокоенность судьбой детей, которые находятся в тяжелом положении.
Сбор гуманитарной помощи для жителей сектора Газа стартовал в Татарстане 3 ноября. За несколько дней жители собрали более 30 млн рублей, что позволило фонду «Закят» ДУМ РТ приобрести на эти средства 20 тонн продуктов. Еще 500 килограммов продуктов и предметов первой необходимости принесли в пункты сбора сами татарстанцы.
Активное участие в сборе груза гуманитарной помощи приняли Духовное управление мусульман Татарстана, республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» и благотворительный фонд «Закят». Собранные товары будут переправлены прямым рейсом в Египет, где их передадут организации «Красный полумесяц».
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov
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