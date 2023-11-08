Фонд «Закят» прекращает сбор помощи для жителей сектора Газа в натуральной форме

К утру 8 ноября благотворительному фонду «Закят» Духовного управления мусульман РТ удалось собрать 31 млн рублей для пострадавших мирных жителей сектора Газа и приобрести на часть этих средств 20 тонн продуктов. Организация прекращает сбор гуманитарной помощи в натуральной форме, сообщается в Telegram-канале благотворительного фонда.

«Свыше 10 тыс. благотворителей приняли участие в сборе средств. Кроме денег, собрано 500 килограммов продуктов питания и предметов первой необходимости», — сказано в сообщении.

В частности, татарстанцы передали организации одежду, детское питание, провизию длительного хранения, предметы санитарии и гигиены, средства ухода за детьми, пледы, фонарики, кипятильники и другие бытовые предметы.

За 5 180 531,64 рубля из собранного 31 млн фонд «Закят» закупил 20 тонн продуктов, в том числе говяжью тушенку (халяльную), крупы, макароны, подсолнечное масло, сгущеное молоко, пшеничную муку, детское питание (пюре), чай, рыбные консервы и так далее.

«Перечень необходимых товаров был сформирован исходя из рекомендаций Красного Полумесяца. Гуманитарная помощь будет отправлена в ближайшие дни при содействии МЧС России», — отмечают в организации.

Параллельно рассматривается вопрос об оказании последующей помощи, обо всех новых решениях будет сообщено дополнительно. При этом фонд с сегодняшнего дня останавливает сбор продуктов и вещей в натуральной форме. «Реквизиты для перечисления денежных средств остаются прежними», — уточняют в БФ «Закят».

В субботу на совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что в Казани работают три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Газы.