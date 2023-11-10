Татарстанцы собрали 25 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы

Жители Татарстана собрали около 25 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа. Груз, содержащий продукты питания и предметы первой необходимости, отправится сегодня из международного аэропорта Казань, сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Акция проводится по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова и была воспринята среди жителей Татарстана и духовного управления мусульман республики с огромной поддержкой», – отметила Фазлеева.

Она добавила, что после отправки данного груза будет понятно, в чем еще нуждаются люди. Вице-премьер предположила, что скорее всего понадобятся теплая одежда, палатки и другие сезонные вещи.

Отметим, что сбор «гуманитарки» проходил в Татарстане в течение нескольких дней. Жители и организации республики везли в пункты сбора предметы первой необходимости для детей и взрослых. Те, кто не мог лично привезти вещи, отправляли их через курьеров и службы такси.

Склад, на котором сортировался весь груз, работал в круглосуточном режиме благодаря волонтерам различных общественных объединений и студентам.

Как рассказал первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов, собранные товары будут переправлены прямым рейсом в Египет, где их передадут организации «Красный полумесяц». Для перевозки будет использован один из самолетов МЧС России.

«Обратным рейсом на нем будут эвакуированы граждане Российской Федерации», – добавил Кадамов.

Воздушный мост по доставке гуманитарной помощи из российских регионов организован по распоряжению Президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова. Активное участие в сборе груза гуманитарной помощи приняли Духовное управление мусульман Татарстана, республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» и благотворительный фонд «Закят».