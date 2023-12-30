Минниханов поблагодарил татарстанцев, исполнивших желания детей из Лисичанска и Рубежного

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил татарстанцев, которые в преддверии Нового Года в рамках всероссийской акции «Елка желаний» доставили новогодние подарки для детей из подшефных городов Лисичанска и Рубежного.

«Желания ребят исполнили депутаты Государственной Думы от Татарстана и главы городских округов и муниципальных районов нашей республики. Спасибо им за такое активное участие в благотворительной акции!» – написал в своем телеграм-канале руководитель республики.

Он отметил, что также передал 9-летнему Егору из Лисичанска свой подарок в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

«Яңа ел – хыяллар чынга ашу вакыты, могҗизалар күбрәк булсын! (Новый год – время исполнения желаний, пусть сбудется побольше загаданных желаний! – перевод с татарского)» – заключил Рустам Минниханов.

Напомним, Раис Татарстана присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» перед заседанием Государственного совета РФ 27 декабря.