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Минниханов поблагодарил татарстанцев, исполнивших желания детей из Лисичанска и Рубежного
Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил татарстанцев, которые в преддверии Нового Года в рамках всероссийской акции «Елка желаний» доставили новогодние подарки для детей из подшефных городов Лисичанска и Рубежного.
«Желания ребят исполнили депутаты Государственной Думы от Татарстана и главы городских округов и муниципальных районов нашей республики. Спасибо им за такое активное участие в благотворительной акции!» – написал в своем телеграм-канале руководитель республики.
Он отметил, что также передал 9-летнему Егору из Лисичанска свой подарок в рамках благотворительной акции «Елка желаний».
«Яңа ел – хыяллар чынга ашу вакыты, могҗизалар күбрәк булсын! (Новый год – время исполнения желаний, пусть сбудется побольше загаданных желаний! – перевод с татарского)» – заключил Рустам Минниханов.
Напомним, Раис Татарстана присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» перед заседанием Государственного совета РФ 27 декабря.
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