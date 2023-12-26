Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан исполняет новогодние желания юных жителей Лисичанска
Главы муниципальных районов и руководители предприятий из Татарстана осуществили новогодние мечты юных жителей Лисичанска. В новом российском городе стартовала череда мероприятий «Елка желаний», на которых более 50 школьников получат подарки, о которых они попросили в письмах к Деду Морозу.
Ноутбуки и графические планшеты, конструкторы и настольные игры, велосипеды и скейты, гитары и синтезаторы…. Мечты лисичанских детей начали сбываться в канун главного зимнего праздника благодаря шефу-региону.
«Елка желаний» в Лисичанске будет проходить до конца декабря. Своего обладателя ожидает и подарок от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»