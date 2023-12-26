Татарстан исполняет новогодние желания юных жителей Лисичанска

Главы муниципальных районов и руководители предприятий из Татарстана осуществили новогодние мечты юных жителей Лисичанска. В новом российском городе стартовала череда мероприятий «Елка желаний», на которых более 50 школьников получат подарки, о которых они попросили в письмах к Деду Морозу.

Фото: © «Татар-информ»

Ноутбуки и графические планшеты, конструкторы и настольные игры, велосипеды и скейты, гитары и синтезаторы…. Мечты лисичанских детей начали сбываться в канун главного зимнего праздника благодаря шефу-региону.

«Елка желаний» в Лисичанске будет проходить до конца декабря. Своего обладателя ожидает и подарок от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.