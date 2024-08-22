Минниханов поблагодарил Собянина за Дни культуры РТ, а Хуснуллина — за М12

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис РТ Рустам Минниханов после торжественного вечера, состоявшегося в Московском международном доме музыки в рамках Дней культуры Татарстана, поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за организацию события, а вице-премьера РФ Марата Хуснуллина — за строительство трассы М12 «Восток».

«В очередной раз масштабно провели Дни культуры Республики Татарстан в столице. Спасибо Сергею Семеновичу, Москва верный и надежный партнер нашей республики», — подчеркнул Минниханов в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Марат Шакирҗан улына аерым рәхмәт сүзләре. Ул һәрвакыт безнең белән. Һәм Казан белән Мәскәүне якынайтты — М12 юлын төзеп (в переводе с татарского — „Особые слова благодарности Марату Шакирзяновичу. Он всегда с нами. И сблизил Казань и Москву — построив трассу М12“)», — добавил Раис Татарстана.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».