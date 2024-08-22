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Минниханов поблагодарил Собянина за Дни культуры РТ, а Хуснуллина — за М12
Раис РТ Рустам Минниханов после торжественного вечера, состоявшегося в Московском международном доме музыки в рамках Дней культуры Татарстана, поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за организацию события, а вице-премьера РФ Марата Хуснуллина — за строительство трассы М12 «Восток».
«В очередной раз масштабно провели Дни культуры Республики Татарстан в столице. Спасибо Сергею Семеновичу, Москва верный и надежный партнер нашей республики», — подчеркнул Минниханов в своем Telegram-канале.
«Марат Шакирҗан улына аерым рәхмәт сүзләре. Ул һәрвакыт безнең белән. Һәм Казан белән Мәскәүне якынайтты — М12 юлын төзеп (в переводе с татарского — „Особые слова благодарности Марату Шакирзяновичу. Он всегда с нами. И сблизил Казань и Москву — построив трассу М12“)», — добавил Раис Татарстана.
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