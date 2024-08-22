Собянин на Днях культуры Татарстана напомнил о проекте ВСМ Москва — Казань

Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на активную деятельность татарской диаспоры, выступая на торжественном вечере, организованном в Московском международном доме музыки в рамках Дней культуры Татарстана в столице страны.

«Неофициальная, душевная, можно сказать даже — домашняя атмосфера. Спасибо вам большое за то, что вы приходите и активно принимаете в этом участие», — сказал мэр столицы России, обращаясь к собравшимся.

«Спасибо, что вы такое внимание оказываете культурному сотрудничеству, региональному сотрудничеству, приезжаете на это мероприятие. Это, конечно, вдохновляет всю татарскую диаспору, и от москвичей вам огромное спасибо», — продолжил он, адресуясь теперь лично Раису РТ Рустаму Минниханову.

«За последний год прошло много разных событий интересных. В том году, когда вы были, вы в преддверии больших политических событий призвали активнее в них участвовать, и татарская диаспора активно приняла участие в выборах мэра Москвы, Президента [России], за что вам огромное спасибо», — добавил Собянин.

«Благодаря решениям Президента [Владимира Путина], Правительства Российской Федерации, личным усилиям Марата Шакирзяновича <...> дорога между Казанью и Москвой… Два близких для него города соединились высокоскоростными дорогами, которые сделали Казань и Москву ближе в три раза — время на дорогу уменьшилось в три раза. Спасибо огромное», — заметил мэр столицы, обращаясь на этот раз к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

«И <...> работаем по поручению Президента над еще одним глобальным проектом. Это создание высокоскоростной магистрали [железнодорожной]. Это второй проект, который должен реализоваться после ВСМ Москва — Санкт-Петербург. И это еще больше интегрирует, приблизит нас, наши регионы, сделает их ближе, комфортнее. И, конечно, это для экономики, социальной сферы будет огромным шагом вперед», — заключил Сергей Собянин.