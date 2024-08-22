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Хуснуллин на Днях культуры РТ в Москве заявил о важности связей между регионами
В нынешних сложных геополитических условиях особое значение приобретают связи, существующие между регионами России. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, выступая на торжественном вечере, организованном в Московском международном доме музыки в рамках Дней культуры Татарстана в столице страны.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что великая сила России состоит в единстве и дружбе народов нашего многоконфессионального и многонационального государства», — подчеркнул вице-премьер.
«Сегодня, когда на Россию пытаются воздействовать не только экономическими методами, но и через наши многовековые традиции, особенно важно укреплять межрегиональные отношения», — выразил уверенность он.
«Примером успешного сотрудничества и взаимного уважения можно смело назвать отношения Москвы и Татарстана, которые всегда связывали глубокие исторические и культурные связи. Отрадно, что Дни культуры [РТ] ежегодно проводятся в Москве уже более десяти лет, с 2012 года. Это еще один показатель тесного сотрудничества двух регионов», — добавил Хуснуллин.
«Как Москва, так и Республика Татарстан занимают лидирующие позиции в экономическом и социальном развитии, в том числе в строительстве и в создании комфортной среды для наших граждан. Такие успехи — заслуга их талантливых и трудолюбивых жителей», — отметил вице-премьер РФ.
«Процветанию обоих регионов способствуют совместные проекты по развитию инфраструктуры, туризма, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций», — подытожил Марат Хуснуллин.
Видео: пресс-служба Полпредства РТ в РФ
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