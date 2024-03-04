Минниханов осмотрел второй лечебный корпус НЦРМБ после капитального ремонта

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил второй лечебный корпус Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, в котором прошел капремонт. Его сопровождали министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, передает пресс-служба руководителя республики.

Раису рассказали, что здание было построен в 1990 году. После капремонта оно полностью преобразилось – были заменены инженерные коммуникации, установлены новые лифты. Для пациентов оборудованы комфортные палаты с душевыми и санузлом.

Мощность и оснащение лечебного корпуса позволит оказывать качественную медпомощь пациентам Нижнекамской агломерации с возможностью увеличить охват населения до 350 тыс. человек и курируемых районов (Мамадышский и Новошешминский) с учетом завершения строительства моста через Каму.

Кроме того, Минниханов и другие официальные лица обсудили вопросы дальнейшей модернизации объектов здравоохранения Нижнекамска.

Сегодня Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Нижнекамском районе. Утром он принял участие в торжественном вводе в эксплутацию газопровода, подведенного к 417 земельным участкам в селе Борок, а также пообщался с многодетными семьями. Кроме того, он торжественно открыл современный многофункциональный спортивный центр «СИБУР Арена НК», созданный на базе устаревшего спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба».