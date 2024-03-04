Минниханов торжественно открыл современный спортивный центр в Нижнекамске

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл в Нижнекамске современный многофункциональный спортивный центр «СИБУР Арена НК», созданный на базе устаревшего спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Это спортивный комплекс, где можно и гимнастикой заниматься, и поплавать, и уличная площадка для футбола прекрасная. Дальнейшие планы развития есть — фитнес», — сказал Раис РТ.

Он выразил уверенность в том, что новый объект будет востребован среди нижнекамцев.

«Нижнекамск — город очень спортивный, я уверен, что здесь будут воспитываться не только спортсмены. Очень важно, что наша молодежь — как глава [района Рамиль Муллин] сказал, здесь расположены техникумы и вузы — имеет возможность получить все виды спортивных услуг», — заключил Раис РТ.

В результате модернизации площадь помещений стала в 1,5 раза больше, что расширит возможности организации спортивных занятий для нижнекамцев. В основном здании проведена масштабная реконструкция, возведен новый корпус с универсальным спортивным залом, отремонтирован стадион, появятся и новые открытые спортивные площадки. В комплексе можно будет заниматься настольным теннисом, гандболом, волейболом, баскетболом, мини-футболом, плаванием, художественной гимнастикой, фитнесом.

«Те проекты, которые сегодня реализуются, они в первую очередь направлены на созидание, на будущее. И этот объект, который мы сегодня открываем, послужит для роста наших детишек — чтобы вы стали здоровее», — сказал руководитель Нижнекамского района Рамиль Муллин.

В церемонии также принял участие генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов. Он поблагодарил руководство города за содействие и строителей, которые участвовали в реконструкции.

«За 14 месяцев было всё сделано – здание с нуля, здесь сделан капитальный ремонт. Не осталось ничего – даже часть стен была усилена. Это настоящий объект 21-го века. Продолжим нашу совместную работу!» – напутствовал Карисалов.

Сегодня Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Нижнекамском районе. Утром он принял участие в торжественном вводе в эксплутацию газопровода, подведенного к 417 земельным участкам в селе Борок, а также пообщался с многодетными семьями.