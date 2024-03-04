Минниханов ввел в эксплуатацию газопровод к домам многодетных семей в Нижнекамском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном вводе в эксплуатацию газопровода, подведенного к 417 земельным участкам в микрорайоне села Борок Нижнекамского района РТ, где проживают многодетные семьи.

«Сегодня знаменательное событие — сети газоснабжения подведены к 417 домовладениям, 44 из них уже подключены к сетевому газу. Конечно, для семей это очень необходимая вещь. Слова огромной благодарности нашему Президенту [Владимиру Путину]. Программа газификации — это президентская программа», — сказал на церемонии руководитель республики.

Он также поблагодарил за проделанную работу систему «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Казань» и ООО «Газпром межрегионгаз», а также главу компании Алексея Миллера, отметив, что газовики достойно выполняют поставленные перед ними задачи.

Глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин также поприветствовал семьи и подчеркнул, что на сегодняшний день в стране для молодых многодетных семей созданы все необходимые для комфортного проживания условия. Он вспомнил свой давний опыт при строительстве дома, когда для того, чтобы подвести сети газоснабжения к домовладению, ему пришлось ждать полтора года.

«Хочу в первую очередь поблагодарить Президента страны за те проекты, которые позволяют сегодня развиваться территориям. Последнее послание [Федеральному Собранию], которое мы видели, ориентировано на человека, на развитие территории. Отрадно то, что сегодня вопрос рождения детей, поддержка семей становится приоритетной задачей государства», — сказал глава района.

Источником финансирования по объекту догазификации являются средства Единого оператора газификации (ООО «Газпром газификация»). Общая протяженность вновь созданных газопроводов составила 19 км. Заключено 77 договоров на догазификацию, а 44 домовладения уже подключены к сетевому газу.

Фото и видео: пресс-служба Раиса РТ.