«Курорт!»: Минниханов пообщался с многодетными семьями в нижнекамском селе Борок

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня село Борок для многодетных семей в Нижнекамском районе, где принял участие в церемонии ввода газопровода в эксплуатацию, подведенного к 417 земельным участкам. В ходе визита руководитель республики также пообщался с жителями микрорайона.

«Передавайте привет своим детям. Построим для вас красивое и комфортное село, – сказал Раис РТ. – Город близко расположен. Село находится в красивой местности, курорт!».

Сегодня Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Нижнекамском районе. Помимо ввода в эксплутацию газопровода, подведенного к 417 земельным участкам в селе Борок, руководитель республики посетит ряд социальных объектов в Нижнекамске.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.