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«Курорт!»: Минниханов пообщался с многодетными семьями в нижнекамском селе Борок
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня село Борок для многодетных семей в Нижнекамском районе, где принял участие в церемонии ввода газопровода в эксплуатацию, подведенного к 417 земельным участкам. В ходе визита руководитель республики также пообщался с жителями микрорайона.
«Передавайте привет своим детям. Построим для вас красивое и комфортное село, – сказал Раис РТ. – Город близко расположен. Село находится в красивой местности, курорт!».
Сегодня Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Нижнекамском районе. Помимо ввода в эксплутацию газопровода, подведенного к 417 земельным участкам в селе Борок, руководитель республики посетит ряд социальных объектов в Нижнекамске.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
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