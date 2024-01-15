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В Лаишевском районе в этом году появятся три новые школы на 3,3 тыс. мест
Три новые школы суммарно на почти 3,5 тыс. детей планируют построить в этом году в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщил глава района Ильдус Зарипов на пленарной сессии автобусного марафона «Татарстан — республика достижений».
«Район ежегодно прирастает примерно на 10 тыс. человек, а количество учащихся в школах ежегодно увеличивается примерно на 1 тыс. детей», — отметил Зарипов.
По его словам, одна школа на 1,3 тыс. учащихся строится в Сокурах, ещё одна на 1,5 тыс. мест — в Усадах и третья школа на 500 человек расположится в Песчаных Ковалях. Помимо этого, в районе появятся два новых детских сада суммарно на почти 500 мест.
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