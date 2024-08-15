Раис РТ вручил портфели учащимся Усадов в ходе акции «Помоги собраться в школу»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ученикам многопрофильного лицея «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района РТ школьные портфели. Ранцы получили 20 первоклассников. Мероприятие прошло в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу».

«Это уже очень добрая и хорошая традиция. В республике мы это мероприятие проводим каждый год», — сказал Раис РТ.

Минниханов отметил, что помощь будет оказана и детям подшефного Татарстану Лисичанска.

«А сегодня портфели вручаются ученикам этой прекрасной школы. И вместе с детишками мы можем порадоваться этому событию», — подчеркнул он.

В завершение своего выступления Раис Татарстана пожелал школьникам успешной учебы.

В мероприятии также приняли участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов.

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане начиная с 2007 года по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и партии «Единая Россия» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Акция направлена на оказание помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям и детям-инвалидам. За время ее проведения помощь получили более 237 тыс. первоклассников и учащихся 2–11-х классов из нуждающихся семей на сумму свыше 333,8 млн рублей.

В многопрофильном лицее «Инноватика» обучаются тысяча школьников. В школе формируются 45 классов. Основные направления обучения — естественно-научный, технологический, гуманитарный, универсальный, социально-экономический профили, инженерное и IT направления, полилингвальное и билингвальное образование.