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Минниханов осмотрел лагерь «Дубравушка» в Ютазинском районе РТ и пообщался с детьми
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил детский оздоровительный лагерь «Дубравушка» в Ютазинском районе.
Данный центр существует с 1957 года. Последние два года на объекте была проведена реконструкция, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
На территории лагеря имеется три корпуса. Минниханов осмотрел, как обустроены спальные места, игровая, медпункт и столовая. Тут же оборудована спортивная площадка с универсальными тренажерами, поле для волейбола и футбола. Ежедневно в каникулярное время лагерь может обслуживать 95 детей.
Также руководитель республики пообщался с детьми.
«Нравится вам, хорошо? Кормят вас?», - спросил Минниханов у ребят.
Дети на все вопросы ответили «да».
Ранее Минниханов облетел поля Ютазинского района РТ и встретился с руководителями хозяйств.
Фото и видео: пресс-служба Раиса РТ
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