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Минниханов посетил животноводческий комплекс «Наратлы» в Бугульминском районе
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил в Бугульминском районе животноводческий комплекс «Наратлы».
Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, данный комплекс включает в себя четыре коровника, телятник, площадки для содержания молодняка, доильный зал и склад кормов. На сегодняшний день там содержится 8 374 голов крупного рогатого скота. Суточное производство молока – 120 тонн.
О развитии сельского хозяйства говорили на встрече Рустама Минниханова с руководителями хозяйств Бугульминского района. На сегодняшний день убрано 15%. По республике-20%.
Бугульминский район на 11 месте по рейтингу. Показатели подняли в том числе успехи животноводческого комплекса «Наратлы», отметил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.
Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составляет 11 тысяч. Суточный валовый надой молока 130 тонн.
Как подчеркнул министр сельского хозяйства, есть необходимость усилить работу по малым формам хозяйства.
Минниханов отметил, что динамика в районе хорошая. Отдельно поблагодарил крупных инвесторов, которые вносят существенный вклад в развитие района.
Также Раис РТ добавил, что сейчас руководство республики прорабатывает вопрос модернизации сетей.
«Сейчас остро стоит вопрос замены сетей. Мы приняли решение разработать отдельную программу», - подчеркнул он.
Отмечается, что сегодня в Бугульминском районе изношенность сетей составляют 70%.
Ранее сообщалось, что Минниханов посетил мечеть «Гәуһәр» в Бугульминском районе Татарстана.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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