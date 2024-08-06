Минниханов посетил животноводческий комплекс «Наратлы» в Бугульминском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил в Бугульминском районе животноводческий комплекс «Наратлы».

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, данный комплекс включает в себя четыре коровника, телятник, площадки для содержания молодняка, доильный зал и склад кормов. На сегодняшний день там содержится 8 374 голов крупного рогатого скота. Суточное производство молока – 120 тонн.

О развитии сельского хозяйства говорили на встрече Рустама Минниханова с руководителями хозяйств Бугульминского района. На сегодняшний день убрано 15%. По республике-20%.

Бугульминский район на 11 месте по рейтингу. Показатели подняли в том числе успехи животноводческого комплекса «Наратлы», отметил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составляет 11 тысяч. Суточный валовый надой молока 130 тонн.

Как подчеркнул министр сельского хозяйства, есть необходимость усилить работу по малым формам хозяйства.

Минниханов отметил, что динамика в районе хорошая. Отдельно поблагодарил крупных инвесторов, которые вносят существенный вклад в развитие района.

Также Раис РТ добавил, что сейчас руководство республики прорабатывает вопрос модернизации сетей.

«Сейчас остро стоит вопрос замены сетей. Мы приняли решение разработать отдельную программу», - подчеркнул он.

Отмечается, что сегодня в Бугульминском районе изношенность сетей составляют 70%.

Ранее сообщалось, что Минниханов посетил мечеть «Гәуһәр» в Бугульминском районе Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ