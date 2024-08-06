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Политика 6 августа 2024 08:13

Минниханов посетил мечеть «Гәуһәр» в Бугульминском районе Татарстана

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Минниханов посетил мечеть «Гәуһәр» в Бугульминском районе Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Бугульминском районе. Там он посетил мечеть «Гәуһәр», сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Мечеть построили на средства меценатов, жителей и прихожан города. Она представляет собой двухэтажное сооружение с двумя минаретами.

Также у нее есть благоустроенная прилегающая территория. Там расположены детская спортплощадка с тренажёрами, футбольное поле, обустроены пешеходные дорожки и велодорожки, которые связывают мечеть с центральной улицей города.

Ранее Минниханов объявил благодарность ветерану труда Анатолию Чернышеву.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

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#Рустам Минниханов #мечеть #Бугульминский район #визит
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