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Минниханов посетил мечеть «Гәуһәр» в Бугульминском районе Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Бугульминском районе. Там он посетил мечеть «Гәуһәр», сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Мечеть построили на средства меценатов, жителей и прихожан города. Она представляет собой двухэтажное сооружение с двумя минаретами.
Также у нее есть благоустроенная прилегающая территория. Там расположены детская спортплощадка с тренажёрами, футбольное поле, обустроены пешеходные дорожки и велодорожки, которые связывают мечеть с центральной улицей города.
Ранее Минниханов объявил благодарность ветерану труда Анатолию Чернышеву.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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