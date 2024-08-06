Минниханов облетел поля Ютазинского района РТ и встретился с руководителями хозяйств

Раис РТ Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Ютазинский район. Он облетел поля района с целью ознакомления с ходом уборочных работ.

Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, после осмотра Минниханов встретился с механизаторами, руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений Ютазинского района.

На сегодняшний день в районе собрано 15% урожая. Что касается ситуации по производству молока, то суточный валовый надой составляет 50,8 тонн. Поголовье крупного рогатого скота по сельхозпредприятиям составляет чуть более 10 тысяч голов.

В ходе беседы руководители поднимали вопрос изношенности жилищно-коммунальных сетей. В Ютазинском районе в среднем этот показатель превышает 60% по всем ключевым направлениям.

Минниханов отметил, что район, несмотря на то, что он один из самых отдаленных, показывает хорошие показатели по всем отраслям.

Фото и видео: пресс-служба Раиса РТ