Минниханов опубликовал видеоролик по случаю Курбан-байрама

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил подписчиков с мусульманским праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха) и выложил видеоролик, иллюстрирующий его смысл.

«Сердечно поздравляю всех мусульман со священным праздником Ид аль-Адха — Курбан-байрам. Желаю всем счастья, мира, добра, благополучия и помощи Всевышнего в ваших благих начинаниях!» — написал Раис РТ.

«Һәммәгезгә дә исәнлек-саулык, бәхет һәм иминлек телим. Игелекле ниятләрегезне тормышка ашыруда Аллаһ сезне ярдәменнән ташламасын! (в переводе с татарского — „Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Да не оставит вас Аллах при осуществлении добрых намерений!“)» — добавил он.

В выложенном Рустамом Миннихановым видеосюжете мальчик сначала разбивает велосипед (отец утешает его), а потом отдает свои сбережения старику, который, собравшись в аптеку, забыл деньги дома. После молитвы в мечети отец дарит сыну новый велосипед. Ролик завершается демонстрацией аята 11 суры 57 «Аль-Хадид» («Железо») в переводе на русский и татарский языки («Кто одолжит Аллаху прекрасный заем, тому Аллах увеличит его. Ему будет дана достойная награда»).