Минниханов опубликовал видео о Сабантуе и пригласил на праздник

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео с кадрами сбора подарков к Сабантую и народных забав, которые проводятся на площадке праздника. Руководитель республики пригласил татарстанцев на национальный праздник плуга, который сегодня пройдет в Казани.

«Бүген Казаныбызда Сабантуй узачак. Халкыбызның бай мәдәниятенең, гореф-гадәтләренең иң якты төсләрен ача Сабан туе. Бәйрәмгә рәхим итегез, дуслар! (Сегодня в нашей Казани пройдет Сабантуй. Этот праздник раскрывает самые яркие краски богатой культуры и обычаев нашего народа. Добро пожаловать на праздник, друзья! — перевод с татарского)», — написал Раис РТ в публикации.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ

Он напомнил, что сегодня также состоится церемония закрытия Спортивных игр стран БРИКС на красочном майдане.

Программа Игр БРИКС включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.