Древние обряды, эстрадные певцы и ловля рыб: Сабантуй на Лебяжьем ждет казанцев

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

Завтра, 23 июня, одной из площадок проведения Сабантуя в Казани станет территория у озера Лебяжье. Гостей праздника плуга ждет разнообразная программа, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

Мероприятие будет посвящено древним обрядам и традициям татар. На площадке организованы различные тематические зоны и четыре концертные сцены. Начало праздника намечено на 9 часов утра, а в 11 часов на главной сцене покажут театрализованный пролог.

Состоятся выступления фольклорных ансамблей и творческих коллективов, а также известных представителей татарской эстрады. В частности, свои таланты продемонстрируют такие артисты, как Эльмира Калимуллина, Ильсияр Бадретдинова, Алина Шарипзянова, Айдар Сулейманов, Гузель Идрисова, Ильназ Бах, Филюс Кагиров, Раяз Фасихов и Nabi.

Кроме того, будут работать тематические зоны, колоритные подворья, детский майдан, ярмарка ручных изделий от самозанятых, площадка с активностями от «Казаньоргсинтеза». Впервые на празднике предусмотрена специальная площадка для занятий йогой.

Свои традиции и богатства покажут гости из шести районов Татарстана. Так, на подворье Апастовского района желающие смогут изготовить масло и пряжу, узнать об обряде встречи невесты и попробовать себя в качестве мастера-ремесленника.

На площадке же Новошешминского района состоятся мастер-классы по гончарному и столярному делу, вышиванию калфака и изготовлению народной татарской куклы. Здесь же научат обмолоту зерна и распиливанию бревна, изготовлению хвороста и росписи деревянных досок.

Помимо прочего, в подворье Камско-Устьинского района любой желающий сможет поучаствовать в ловле рыб в бассейне.

В зоне фудкорта заработает более 70 разнообразных торговых точек. Для многодетных семей предусмотрена 50-процентная скидка. Чтобы воспользоваться ей, необходимо будет иметь при себе соответствующее удостоверение.

О том, как будет организован праздник плуга на другой казанской площадке, читайте в материале «Татар-информа» Водное шоу и передвижная баня: как пройдет Сабантуй в березовой роще Дербышек.