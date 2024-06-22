Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Древние обряды, эстрадные певцы и ловля рыб: Сабантуй на Лебяжьем ждет казанцев
Завтра, 23 июня, одной из площадок проведения Сабантуя в Казани станет территория у озера Лебяжье. Гостей праздника плуга ждет разнообразная программа, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.
Мероприятие будет посвящено древним обрядам и традициям татар. На площадке организованы различные тематические зоны и четыре концертные сцены. Начало праздника намечено на 9 часов утра, а в 11 часов на главной сцене покажут театрализованный пролог.
Состоятся выступления фольклорных ансамблей и творческих коллективов, а также известных представителей татарской эстрады. В частности, свои таланты продемонстрируют такие артисты, как Эльмира Калимуллина, Ильсияр Бадретдинова, Алина Шарипзянова, Айдар Сулейманов, Гузель Идрисова, Ильназ Бах, Филюс Кагиров, Раяз Фасихов и Nabi.
Кроме того, будут работать тематические зоны, колоритные подворья, детский майдан, ярмарка ручных изделий от самозанятых, площадка с активностями от «Казаньоргсинтеза». Впервые на празднике предусмотрена специальная площадка для занятий йогой.
Свои традиции и богатства покажут гости из шести районов Татарстана. Так, на подворье Апастовского района желающие смогут изготовить масло и пряжу, узнать об обряде встречи невесты и попробовать себя в качестве мастера-ремесленника.
На площадке же Новошешминского района состоятся мастер-классы по гончарному и столярному делу, вышиванию калфака и изготовлению народной татарской куклы. Здесь же научат обмолоту зерна и распиливанию бревна, изготовлению хвороста и росписи деревянных досок.
Помимо прочего, в подворье Камско-Устьинского района любой желающий сможет поучаствовать в ловле рыб в бассейне.
В зоне фудкорта заработает более 70 разнообразных торговых точек. Для многодетных семей предусмотрена 50-процентная скидка. Чтобы воспользоваться ей, необходимо будет иметь при себе соответствующее удостоверение.
О том, как будет организован праздник плуга на другой казанской площадке, читайте в материале «Татар-информа» Водное шоу и передвижная баня: как пройдет Сабантуй в березовой роще Дербышек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»