Путин: Игры БРИКС принимают самобытные и современные Казань и Москва

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Спортивных игр БРИКС. Он отметил, что соревнования на 2 недели объединят более 3 тыс. атлетов из почти 100 стран мира. Видеоприветствие опубликовано на сайте Кремля, кроме того, его показали гостям церемонии открытия турнира в Казани.

«И уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы. Игры БРИКС принимают гостеприимные, самобытные Казань и Москва — города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями и одновременно современные, устремленные в будущее. Всё это в полной мере отражает дух и характер самого БРИКС — объединения суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнёрских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга», — сказал глава государства.

Путин отметил, что игры под эгидой организации — важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия.

«Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более что впервые в этом году они проходят в открытом формате», — подчеркнул Путин, выразив уверенность в том, что Игры БРИКС станут ещё одним символом расширяющегося межкультурного диалога.

Президент пожелал спортсменам и их наставникам удачных стартов и ярких побед, а зрителям — ярких и незабываемых впечатлений.

Ранее участников и гостей Игр БРИКС со сцены поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.