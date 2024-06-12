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Путин: Игры БРИКС принимают самобытные и современные Казань и Москва
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Спортивных игр БРИКС. Он отметил, что соревнования на 2 недели объединят более 3 тыс. атлетов из почти 100 стран мира. Видеоприветствие опубликовано на сайте Кремля, кроме того, его показали гостям церемонии открытия турнира в Казани.
«И уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы. Игры БРИКС принимают гостеприимные, самобытные Казань и Москва — города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями и одновременно современные, устремленные в будущее. Всё это в полной мере отражает дух и характер самого БРИКС — объединения суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнёрских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга», — сказал глава государства.
Путин отметил, что игры под эгидой организации — важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия.
«Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более что впервые в этом году они проходят в открытом формате», — подчеркнул Путин, выразив уверенность в том, что Игры БРИКС станут ещё одним символом расширяющегося межкультурного диалога.
Президент пожелал спортсменам и их наставникам удачных стартов и ярких побед, а зрителям — ярких и незабываемых впечатлений.
Ранее участников и гостей Игр БРИКС со сцены поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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