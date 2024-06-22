На Сабантуе на Лебяжьем озере выступят известные артисты — список

Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

Сегодня журналистов ознакомили с программой Сабантуя, который пройдет в лесопарковой зоне озера Лебяжье. Как сообщили организаторы, гостей праздника ждут концертная программа с участием звезд татарской эстрады и творческих коллективов города, подворья нескольких районов республики, национальные спортивные состязания, специальные игровые зоны для детей.

Праздник стартует завтра в 9.00, начало концертной программы намечено на 11.00. До начала концерта зрители смогут насладиться водным представлением — выступлением на флайбордах.

На Сабантуе будут работать четыре сцены: основная, сцена «Казаньоргсинтеза», для детей и рядом с фудкортом. Для гостей выступят фольклорные ансамбли и творческие коллективы, а также известные певцы татарской эстрады — Эльмира Калимуллина, Ильсия Бадретдинова, Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов, Гузель Идрисова, Ильназ Бах, Филюс Кагиров, Раяз Фасихов, Nabi и другие.

Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

«Концертная программа начинается в 11:00. Сначала будет представлен 35-минутный театрализованный пролог, потом ожидается выход звезд эстрады: Ильсии Бадретдиновой, Филюса Кагирова, Раяза Фасихова, Эльмиры Калимуллиной и других. Если погода не подведет, впервые на Сабантуе ожидается выступление оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной», — раскрыл секреты глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

«Гости Сабантуя смогут испытать свои силы в национальных состязаниях — борьбе корэш, лазании на столб, хождении по бревну, бою с мешками, беге в мешках, в штанах, беге с коромыслом, с яйцом в ложке, перетягивании палки, разбивании горшка, перетягивании каната и армреслинге. Желающие смогут позаниматься йогой. Участникам подготовили различные призы, абсолютный батыр по традиции получит барана и квадроцикл», — добавил Владимир Жаворонков.

На Сабантуе на Лебяжьем будут представлены шесть подворий районов республики: Чистопольского, Новошешминского, Апастовского, Алькеевского, Камско-Устьинского и Верхнеуслонского. Например, культурная программа Верхнеуслонского района основана на сюжете сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане». Коллектив «Надежда», солисты народного хора ветеранов «Волжанка» и вокального коллектива «Весна» сыграют на русских народных инструментах и исполнят народные песни.

Чистопольский район встретит гостей русским подворьем. На импровизированном дворе посетителям предложат испытать себя в роли ремесленника: поработать на ткацком станке, сплести корзину, сделать поделку из дерева, изготовить глиняное изделие.

На подворье Камско-Устьинского района любой желающий сможет поучаствовать в ловле рыб в бассейне, а Апастовского района — изготовить масло и пряжу.

Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

В зоне фудкорта свою продукцию предложат более 70 различных торговых точек. Многодетным семьям будет представлена скидка в 50 процентов, для этого необходимо будет иметь при себе соответствующее удостоверение.

До площадки Сабантуя на озере Лебяжье будут курсировать бесплатные шаттлы, которые будут набирать пассажиров по двум адресам: на остановке общественного транспорта «Жилой массив Ремплер» (ул. Залесная) и на парковке гипермаркета «Мегастрой» (Горьковское шоссе, 28). Для автомобилистов будут организованы парковки около жилого комплекса «Залесный Сити» и лагеря «Заречье», лагеря «Солнечный» и возле лыжной базы «Динамо».

«Мы призываем гостей воздержаться от поездок на личном автомобиле, думаю, никому не захочется сидеть в пробке, когда на площадке уже начались праздничные выступления», — отметил Владимир Жаворонков.

Для любителей езды на велосипеде будут организованы специальные парковки.