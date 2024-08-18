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Минниханов опубликовал фотографию с «тихой охоты»
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса и корзины грибов.
«Добыча», — иронично подписал руководитель республики размещенный им снимок пса, сидящего над корзиной с собранными грибами.
Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис РТ регулярно делится в социальных сетях фотографиями домашнего питомца.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике обнаружили очередной гриб-гигант.
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