Минниханов опубликовал фотографию с «тихой охоты»

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса и корзины грибов.

«Добыча», — иронично подписал руководитель республики размещенный им снимок пса, сидящего над корзиной с собранными грибами.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис РТ регулярно делится в социальных сетях фотографиями домашнего питомца.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике обнаружили очередной гриб-гигант.