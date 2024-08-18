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Общество 18 августа 2024 11:32

Минниханов опубликовал фотографию с «тихой охоты»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса и корзины грибов.

«Добыча», — иронично подписал руководитель республики размещенный им снимок пса, сидящего над корзиной с собранными грибами.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис РТ регулярно делится в социальных сетях фотографиями домашнего питомца.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике обнаружили очередной гриб-гигант.

#Рустам Минниханов
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