Минниханов опубликовал фото с видом на букву Z на здании КФУ

Приветствуя татарстанцев с началом нового дня, Президент РТ Рустам Минниханов изменил традиционную фразу «Доброе утро! Хәерле иртә!» на «Исәнмесез». Соответствующий пост появился в Instagram руководителя республики.

При этом изменился и традиционный вид из окна Дома Правительства РТ. Так, на фасаде здания КФУ свет из окон сложился в букву Z — один из символов, которые наносятся на военную технику, участвующую в спецоперации на Украине.

По всей России проходят своеобразные флешмобы в поддержку специальной военной операции, запущенной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным. Так, в Татарстане Z уже зажигалась на фасаде ТЦ «Тандем» в Казани, а пациенты и коллектив казанского хосписа 5 марта выстроились в форме данного символа. Вероятно, таким образом Президент Татарстана выразил поддержку российским военным.