Пациенты и коллектив Казанского хосписа поддержали армию флешмобом в виде буквы Z

Маленькие пациенты, их родители и медицинские сотрудники Казанского хосписа устроили флешмоб в поддержку российских военных, принимающих участие в спецоперации по защите Донбасса. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Акция прошла с утра, в ней приняли участие наши пациенты, их мамы и весь коллектив — всего около 60 человек. Люди выстроились в виде буквы Z. В левой руке мы держали листовки с флагами ЛНР, ДНР, России и Татарстана, а правую сжали в кулак. Все прошло удачно. К съемкам был привлечен квадрокоптер, также приехали журналисты с федерального канала», — поделился создатель первого в Татарстане хосписа.

Инициатором выступил сам Владимир Вавилов. Ранее он говорил, что полностью одобряет решение Президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации в Украине. По его мнению, происходящее назревало давно, с 2014 года. Он и сам хотел отправиться добровольцем на Донбасс еще три года назад.

«Когда у нашей сотрудницы в ЛНР погиб брат, а я передавал в Москве документы представителям, я спросил, могу ли я поехать на Донбасс. У меня тогда спросили, сколько мне лет, а потом ответили, что по возрасту они меня не могут взять», — поделился Владимир Вавилов.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из официальных российских источников.