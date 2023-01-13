Минниханов опубликовал фото с Муртазой Рахимовым
Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Первого Президента Башкирии Муртазы Рахимова. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Также он поделился с подписчиками фото, на котором стоит вместе с первым лидером РБ.
«Проводили в последний путь Муртазу Губайдулловича… Соболезную братскому башкирскому народу», – говорится в сообщении.
Первый Президент Башкортостана Муртаза Рахимов скончался 11 января на 89 году жизни. Прощание проходит сегодня в Уфе. На церемонию прибыли Президент России Владимир Путин, Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ, Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Муртаза Рахимов будет похоронен сегодня на мусульманском кладбище Уфы.