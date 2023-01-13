Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев прибыли на церемонию прощания с Муртазой Рахимовым

В церемонии прощания с Первым Президентом Башкирии Муртазой Рахимовым приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ — Первый лидер республики Минтимер Шаймиев, передает телеграм-канал «Башкирский Снег».

Напомним, что церемония проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан». В 12.00 по местному времени здесь завершилось народное прощание с Рахимовым. В нем приняли участие тысячи жителей республики.

Напомним, что Первый Президент Башкирии скончался 11 января. Его похоронят сегодня на мусульманском кладбище Уфы.