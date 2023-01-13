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Политика
13 января 2023  11:34

Путин попрощался с Муртазой Рахимовым

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Президент России Владимир Путин попрощался с Первым Президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, Рахимов скончался 11 января после продолжительной болезни. Народная церемония прощания с ним проходила с 9.00 до 12.00 по местному времени, затем стартовала официальная часть. Проститься с первым Президентом республики смогли все желающие, в том числе Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

#Муртаза Рахимов #Владимир Путин #похороны
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