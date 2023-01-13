Путин попрощался с Муртазой Рахимовым

Президент России Владимир Путин попрощался с Первым Президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, Рахимов скончался 11 января после продолжительной болезни. Народная церемония прощания с ним проходила с 9.00 до 12.00 по местному времени, затем стартовала официальная часть. Проститься с первым Президентом республики смогли все желающие, в том числе Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.