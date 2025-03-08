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Общество 8 марта 2025 12:58

Минниханов опубликовал фото алабая Акдуса, «поздравляющего» с 8 Марта

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Минниханов опубликовал фото алабая Акдуса, «поздравляющего» с 8 Марта
Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов по случаю Международного женского дня опубликовал в Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса рядом с цветком.

«Акдус та бүген чәчәк бүләк итә (в переводе – „Акдус сегодня тоже дарит цветы“)», – написал руководитель республики.

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году бывший тогда Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца. Недавно он опубликовал фото сертификата о чипировании Акдуса и призвал татарстанцев регистрировать своих собак.

#Рустам Минниханов
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