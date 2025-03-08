Минниханов опубликовал фото алабая Акдуса, «поздравляющего» с 8 Марта

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов по случаю Международного женского дня опубликовал в Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса рядом с цветком.

«Акдус та бүген чәчәк бүләк итә (в переводе – „Акдус сегодня тоже дарит цветы“)», – написал руководитель республики.

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году бывший тогда Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца. Недавно он опубликовал фото сертификата о чипировании Акдуса и призвал татарстанцев регистрировать своих собак.